La ripresa del lavoro in campo era stato testimoniato durante l'ultima rifinitura aperta alla stampa di mercoledì, oggi Leonardo Spinazzola su Instagram festeggia i suoi progressi dopo 87 giorni di riabilitazione. Con un video pubblicato, infatti, il terzino sinistro della Roma, infortunatosi agli ultimi Europei, ha mostrato alcuni momenti del suo percorso di recupero che l'hanno visto alternarsi tra lavoro in piscina, in palestra fino al ritorno sul terreno di gioco di Trigoria. "Non si molla" il messaggio finale di Spinazzola.