Oggi è l'ultimo giorno di mercato. Salvo sorprese dell'ultim'ora Dzeko resterà alla Roma. E a quel punto bisognerà cercare una tregua con l'allenatore Fonseca. Come si legge sul Corriere dello Sport, già domani le parti potrebbero mettersi intorno a un tavolo per una conciliazione. Con due attori fondamentali: Tiago Pinto e Alessandro Lucci.



Il primo rappresenta la società e ha avuto ampio mandato a gestire la pratica, ma dovrà mediare tra gli input dei Friedkin e la posizione rigida assunta da Fonseca. Il secondo dovrà rappresentare la volontà di riconciliazione del suo assistito. Entrambi sono stati ore e ore al telefono: prima per valutare eventuali ipotesi di cessione, poi per mediare e smussare gli angoli partendo da due posizioni ancora molto lontane. Dzeko ha un altro anno di contratto e Fonseca ha il rinnovo automatico del contratto in caso di qualificazione in Champions League.