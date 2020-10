Accostato alla Roma per il ruolo di direttore sportivo, Jonas Boldt, dirigente dell'Amburgo, deve decidere cosa fare per il suo futuro: come scrive la Bild, infatti, il tedesco è al bivio. O rinnovare col club o lasciare e iniziare una nuova avventura questo è il dilemma: in scadenza nel 2021, la prossima settimana dovrà incontrarsi con la proprietà per sciogliere gli ultimi dubbi. I Friedkin aspettano novità.