Stefano Scalera non è più un dirigente della Roma. Da poco meno di un anno era diventato l'uomo di riferimento dei Friedkin per quanto riguarda le relazioni istituzionali, in particolar modo per la questione stadio. Entrato in carica ufficialmente dal primo gennaio 2021, l'ex vice capo Gabinetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ha lasciato quindi il club giallorosso, di cui è anche tifoso. Ad annunciarlo la Roma con un comunicato: "L’AS Roma comunica che, dal 1° gennaio 2022, Stefano Scalera lascerà l'incarico di External Affairs Director per rientrare al Ministero dell’Economia e delle Finanze. La società ringrazia il dirigente per il costante impegno profuso e per i significativi risultati raggiunti in meno di un anno di lavoro nel Club e gli augura le migliori fortune per il prosieguo del suo percorso professionale". "Ringrazio la AS Roma, la mia squadra del cuore, che continuerò a seguire con la passione del tifoso di sempre", le parole di Scalera.