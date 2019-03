In occasione della partita contro il Napoli alla ripresa del campionato, la Roma potrebbe riabbracciare l'attaccante turco Cengiz Under. Dopo due mesi di stop per l'infortunio muscolare accusato nel match contro il Torino dello scorso 19 gennaio, il giocatore giallorosso ha avuto il via libera per riprendere ad allenarsi col resto del gruppo. L'ultima risonanza magnetica a cui si è sottoposto hanno evidenziato la totale guarigione dalla lesione al retto femorale sinistro.