Zaniolo parla del match contro l’Udinese e non solo all’AS Roma Match Preview. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:



“Il mister è stato importante. Mi ha aiutato giorno dopo giorno con tanti consigli. Mi sta dando fiducia e devo ripagarla. Sentire la fiducia della società e del mister è molto importante per un giovane. Con la Sampdoria abbiamo fatto una grande partita e vinto. Ci servirà per continuare la striscia positiva. Udinese? Dobbiamo entrare in campo con l’atteggiamento e il risultato verrà. Non esistono partite facili.”