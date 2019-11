Il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo ha parlato al canale tematico giallorosso dopo la vittoria sul Napoli: "Sono felice per il gol ma soprattutto per la vittoria contro un avversario diretto per l'Europa". Sulla prova della squadra: "Abbiamo fatto una grande fase offensiva e grande fase difensiva. Il mister ci dice di fare così e noi lo ascoltiamo perché i risultati si vedono".



A Sky Sport ha poi aggiunto: "Sono felicissimo per questi gol consecutivi, spero di continuare così e farne altri. La classifica? Abbiamo sempre detto che siamo una squadra con grandi mezzi, ci siamo ripresi dopo l'anno scorso. Ora pensiamo ad allenarci bene, per continuare a vincere partite importanti".