Duvan Zapata si allontana dalla Roma. L’incontro di oggi tra il procuratore del colombiano e l’Atalanta infatti non ha portato a sbloccare lo stallo creato dalla volontà di Gasperini di trattenere Zapata dopo l’infortunio di Tourè. L’accordo trovato venerdi scorso sarebbe quindi saltato mettendo Pinto di nuovo in una condizione di estrema difficoltà per la punta mancante.



ALTERNATIVE - A questo punto si aprono due strade: il sogno Lukaku per il quale però bisogna sperare nel prestito con metà stipendio pagato dal Chelsea o due alternative uscite in queste ore. Una porta a Moise Kean in uscita dalla Juve che spera di prendere Morata. L’altra è Luka Jovic offerto dall’agente a diversi club. Ipotesi meno percorribile quella di un ritorno di fiamma per lo stesso Morata.