Inizia benissimo la stagione della Roma Primavera, con un successo per 0-1 contro il Lecce che regala agli uomini di Federico Guidi la Supercoppa Primavera. Allo Stadio Via del Mare i giallorossi creano tanto fin dai primi minuti, trovando il gol però solamente al 71' con un tiro a giro di Cherubini che finisce sulla schiena del portiere Lampinen e termina in rete. Nel finale gli uomini di Guidi tengono al sicuro il risultato fino al triplice fischio dell'arbitro, che fa esplodere la gioia degli ospiti.