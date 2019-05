Il futuro ds della Roma Gianluca Petrachi vota Sinisa Mihajlovic, Francesco Totti spinge Gennaro Gattuso ma alla fine dovrebbe vincere Franco Baldini che ha messo in cima alla lista Paulo “Zorro” Fonseca. Dopo i no di Conte, Sarri e Gasperini quindi si passa alla pista "esotica" che ha superato nelle ultime ore De Zerbi e Bordalas.



CHI E' FONSECA - Portoghese 47 anni e allenatore dello Shakhtar Donetsk si è detto “ansioso di allenare in un grande campionato come quello italiano” e accetterebbe un triennale da 2 milioni a stagione. Entro domenica ci sarà un nuovo contatto. Fonseca ha valorizzato giocatori come Taison, Fred e Marlos. Proprio la sua bravura nel lavorare coi giovani avrebbe fatto la differenza. Votato a un calcio offensivo ma non eccessivamente spregiudicato, il portoghese adotta il 4-2-3-1.