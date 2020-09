Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, parla così a Sky Sport dopo il pareggio con la Roma: "E' un punto importante, è stata una partita difficile, siamo andati due volte in svantaggio, siamo rimasti in dieci. Siamo all'inizio del campionato, con un nuovo allenatore, con nuove idee, dobbiamo lavorare ma vedo un gran futuro per questa squadra. Con Pirlo la squadra lavora di più ed è più contenta. Il campionato italiano ha tante squadre forti, c'è l'Inter, c'è il Milan, è più difficile quest'anno".