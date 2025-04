Rosella Sensi: "Il rapporto con la Roma chiuso con insulti, ci hanno messo i tifosi contro. Totti-Real? Ecco la verità"

AFP via Getty Images

L'ex presidente della Romasi è raccontata a tutto tondo in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Quando mio padre si è ammalato, il 28 agosto 2008 ho assunto la presidenza della Roma, ma dal 2000 ero amministratore delegato;. Poi, il 28 giugno 2011 ho lasciato: per chiarire le modalità d'uscita e raccontare tutta la verità servirebbero due o tre interviste".- "Qualcuno ha avuto interesse a metterci contro la piazza, ma il mio tempo era finito e non volevo passare per agnello da sacrificare., con insulti pesanti durante la mia ultima partita allo stadio".

- "Mourinho a Roma è stato fantastico,. Quello 'zero tituli' detto da lui? Poi ha avuto la fortuna di entrare nel mood giallorosso e si è rifatto la bocca".- "Non ho mai pensato di venderlo, con noi sarebbe potuto andare via solo alla scadenza del contratto ma sarebbe stato uno scenario che avremmo sicuramente evitato; al di là dell'amore per l'uomo e la grandezza del campione, la rinuncia a Totti avrebbe impoverito il patrimonio della Roma.di Florentino Perez, amico di mio padre che però non ci ha mai pensato".

- "Mi sembra eccessivo dire che ci siamo rovinati per la Roma, ma. E non c'era bisogno che io perdonassi questa sua scelta, perché la Roma è stata e ancora oggi è il grande amore di famiglia".- "L'arrivo di Spalletti e Ranieri è stato merito di tutti.; e le scelte erano sempre condivise".- "Il tecnico ideale è. Chi può e chi deve essere lo sanno i Friedkin e Ranieri".

- "Non li ho mai sentiti, ma a differenza della proprietà precedente hanno dimostrato sempre attenzione e rispetto verso di noi.: da cattolico credente e praticante, mio padre aveva fatto costruire una cappella a Trigoria dove andavano anche i giocatori prima della partita. Quando mia madre ha saputo che era stata trasformata in un magazzino si mise a piangere, e non so quanto quel gesto sia stato involontario".