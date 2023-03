Durissime parole quelle di Roy Keane nei confronti del Manchester United dopo il 7-0 subito dal Liverpool ad Anfield. Ai microfoni di Cielo, l'ex giocatore dei Red Devils ha parlato così: "Se fossi stato battuto 6-0 o 7-0 mi sarei nascosto per qualche mese. È davvero imbarazzante. I giocatori più esperti sono stati imbarazzanti, non hanno mostrato alcuna capacità di leadership. I gol che hanno regalato sono stati scioccanti... Grazie a Dio non ho mai fatto parte di una squadra che è stata battuta così".