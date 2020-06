La Lazio competerà con la Juve fino alla fine, parola di. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico del Milan lancia l'Atalanta, prossima avversaria della Lazio in campionato: “ed è quella che ha segnato più gol di tutti pur senza avere quelli che, sulla carta, vengono definiti top player. Loro, per giunta, avranno motivazioni superiori agli altri: rappresentano Bergamo, una delle città più colpite dal virus. Insomma, giocheranno per se stessi, per il club, per l’allenatore e per la loro gente, anche quella che non c’è più. E io li osserverò, sperando che mi regalino attimi di bellezza".Il duello Scudetto è chiaro, Sacchi non taglia fuori l'Inter: "Ho dato un’occhiata al calendario e mi sembra che quello dell’Inter sia abbastanza facile.. La preparazione atletica, quando si gioca a certe temperature e dopo una sosta di tre mesi, è fondamentale. Per fare un esempio concreto: mi aspetto che Sensi dell’Inter entri in forma più velocemente di Lukaku, che ha muscoli da colosso. Anche su questo dettaglio c’è da ragionare, perché qui, prima della ripartenza, non si potranno fare prove in amichevole.. Questo virus, purtroppo, oltre che nei polmoni, è entrato nella testa della gente, e quindi anche dei calciatori".