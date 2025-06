Saelemaekers: "Sono un giocatore del Milan, parlerò con Allegri. Restare? Un'opzione che mi piace..."

, dal ritiro del Belgio, ha parlato in conferenza stampa: "La mia è stata una buona stagione, sono molto contento., quindi dobbiamo vedere cosa ci riserva il prossimo futuro. Non ho ancora avuto contatti con il nuovo allenatore. Mi è sempre piaciuto giocare per il Milan, mi sono trovato bene lì. La cosa più importante per me ora è trovare un progetto in cui possa crescere ulteriormente e in cui possa giocare. Dove, lo vedremo presto.".

Ricordiamo come fra Milan e Roma c’è stato un incontro nelle ultime settimane per definire il futuro dell’esterno belga. Tra le due società non si è giunti a un accordo per rimodulare il prestito nella Capitale e cosìI rossoneri, nel mentre, stanno valutando se ascoltare i tanti sondaggi provenienti dall’estero: base d’asta da 20 milioni di euro. Saelemaekers, tuttavia, ha tutta l’intenzione di provare a restare in rossonero e convincere Allegri della sua utilità al progetto.

