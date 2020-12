Momo Salah, esterno del Liverpool, vuole lasciare i Reds. Queste la rivelazione del suo ex compagno Mohamed Aboutrika a Bein Sports: "E’ arrabbiato anche se questo non avrà mai ripercussioni sul suo rendimento in campo. So che Salah non è più felice a Liverpool, mi ha anche spiegato perché, ma è un segreto e non posso parlarne in pubblico. La mia opinione è che il Liverpool sta pensando di cedere Salah per motivi economici. Non ho alcuna influenza sulle sue decisioni, è un mio amico fraterno ed è abbastanza intelligente da sapere quello che è meglio per lui".