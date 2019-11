Il ragazzino d'oro è diventato grande., il primo gol in Serie A è pesantissimo nella sfida diretta contro il Brescia e soprattutto non è casuale. Perché Eddie gioca da titolare, fa gol di rabbia, viene da quattro partite di fila sempre più convincenti; alti e bassi come l'età suggerisce, ma qualità e talento al servizio di una squadra che lotta per non retrocedere stanno facendo la differenza.ma senza Messi o Suarez accanto a fare assist. Perché l'unico attaccante del Verona a segnare quest'anno è stato fin qui proprio Salcedo.- L'operazione ha meriti condivisi ma dietro c'è l'nella scorsa estate per acquistarlo dal Genoa. In realtà un riscatto, perchélo porta in nerazzurro nel giugno 2018 in prestito con opzione dopo averlo inseguito addirittura un anno prima tentando l'operazione in coppia con il più noto Pellegri, entrambi gioielli del Grifone e assistiti dell'agente Giuseppe Riso. Alla fine arriva solo Salcedo un anno dopo, si allena spesso in prima squadra, emerge in Primavera e quest'estate l'Inter lo riscatta. Ma c'è comunque il club nerazzurro in regia al suo, intuizione vincente per lui conaccontentato dopo aver fatto debuttare Salcedo a 15 anni in Serie A. Una doppia operazione che sta premiando: Eddie sorride, ha talento, lavora durissimo e ha capito che la strada è quella giusta.. Perché sembra davvero essere solo l'inizio.