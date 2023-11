Alla vigilia della partita contro il Napoli che aprirà l'undicesima giornata di campionato, l'allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi ha parlato così in conferenza stampa: "Dobbiamo giocare come il secondo tempo col Genoa in Coppa Italia, nel calcio può succedere di tutto e avremo lo stadio dalla nostra parte. Non penseremo solo a difenderci, vogliamo fare un gol più di loro. Qui c'è tutto per arrivare alla salvezza e costruire qualcosa d'importante".



IKWUEMESI - "Ha 45-60 minuti sulle gambe, vedremo se partirà titolare. Per me in campo ci va chi dà l’anima".



SIMY - "Meriterebbe di entrare in lista, ma non possiamo inserirlo perché non saprei chi togliere".



DIA - "Il suo ruolo è legato alla presenza di Ikwuemesi, quando gioca vicino a lui rende di più".



CANDREVA - "A Genova è uscito per una botta e in Coppa Italia non ho voluto rischiarlo, altrimenti giocherebbe sempre. E' il capitano e domani dovrà dimostrare il suo valore, per noi è un giocatore molto importante".