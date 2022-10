L'allenatore dellaha presentato in conferenza stampa il match contro l'Inter, in programma domenica alle 12:30. Il tecnico ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati: "Vengono con noi Bohinen e Lovato. Radovanovic è squalificato e resta a casa".SU CANDREVA - "Non sono d'accordo che da esterno sia sottoposto ad un super lavoro. Ci sono gare in cui deve sudare di più in fase di non possesso, ma fa parte del gioco del calcio. I suoi dati sono impressionanti, è monitorizzato ogni giorno e può agire in tutti i ruoli. Lo sposto in altri ruoli solo in caso di grosse emergenze, viceversa darei un segnale non positivo alla squadra"."I difensori a disposizione sono Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato e Pirola. L'Inter non farà un turnover particolare, mi prendo ancora qualche ora per poter fare delle scelte"."Noi dobbiamo mantenere lo stesso livello di aggressività a prescindere dal baricentro. In alcuni momenti voglio una squadra alta, in altri staremo più bassi.Considerando che ci sarà una cornice di pubblico fantastica sarà anche difficile dare indicazioni, ragion per cui spero che i ragazzi sappiano riconoscere i vari momenti della partita ed essere equilibrati e propositivi"."Sono calciatori abituati a giocare ogni tre giorni a certi livelli, non credo cambieranno troppo. Il loro livello è tale da poter ricaricare subito le batterie. Tocca a noi essere al massimo sul piano mentale"." Stiamo lavorando su tante soluzioni. Vedremo che interpretazione darà alla gara l'Inter, con che braccetti giocherà.Noi dovremo mantenere le nostre caratteristiche, anche la Salernitana avrà i suoi punti di forza e proveremo a sfruttarli. Non tutto è controllabile, noi dovremo essere fluidi e abili quando riconquisteremo palla.che sia propositiva e che sia consapevole che ci saranno duelli molto fisici. Siamo pronti, vedremo domani cosa accadrà"."Per qualche calciatore sarà la prima volta, la crescita passa anche per sfide a cospetto di un avversario di questo rango.che sta esprimendo un grande calcio. Ci vorrà una Salernitana di alto livello, concentrata, consapevole".