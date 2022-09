Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida con il Bologna: "Abbiamo cercato di cambiare assetto tattico, per pressare ancora di più il Bologna. Sapevamo che loro ci avrebbero aspettato. Ma credo che abbiamo affrontato una squadra organizzata, di qualità. Ma anche noi meritiamo i complimenti, perché abbiamo iniziato con un piglio importante, con la voglia di fare risultato."



SODDISFAZIONE - "Nel primo tempo meritavamo di più. Siamo comunque felici per il terzo risultato utile consecutivo: stiamo crescendo, stiamo integrando i nuovi arrivati. Vogliamo proporre un gioco aggressivo, mantenendo più equilibrio possibile. Sappiamo chi siamo e che obiettivi abbiamo. Mi piace l'umiltà dei ragazzi, che ci permetterà di crescere ulteriormente."



SU PIATEK - "Abbiamo alternato più moduli sino ad ora, tutto è possibile. Dia e Bonazzoli stanno bene fisicamente, ma l'arrivo di Piatek va a completare un attacco che come reparto necessitava il suo ingresso per i tanti impegni che dovremo affrontare".