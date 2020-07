Il difensore della Sampdoria Tommaso Augello parla a Sky Sport prima della sfida in casa dell'Udinese: "Per noi è molto importante avere di nuovo Quagliarella, può fare gol da un momento all'altro. Magari non è in forma, ma a lui basta un gesto tecnico per risolvere le partite. Ci aiuterà anche oggi, ne siamo certi".