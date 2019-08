Il cartello con la scritta “lavori in corso” è ancora ben visibile in casa Sampdoria. Eusebio Di Francesco vuole altri rinforzi a circa due settimane dalla fine del mercato e chiede al ds Osti e al presidente Ferrero chiede di completare un reparto d'attacco che necessita di uno-due esterni e di un'alternativa a Quagliarella nel ruolo di punta centrale. Prosegue la trattativa con l'entourage di François Kamano del Bordeaux per convincere l'attaccante ad accettare la destinazione, dopo aver raggiunto l'intesa economica col club francese e nel contempo non perde forza l'idea Ben Arfa, che chiede un ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione.



Le novità principali giungono però sul fronte vice-Quagliarella: rimane attuale l'idea Simeone, che piace anche a Cagliari e Lazio ma che mantiene una valutazione importante, non inferiore ai 18 milioni di euro. Per abbassare il prezzo, la Samp mette sul piatto il cartellino di Manolo Gabbiadini, ma considera anche le alternative. Secondo Il Messaggero, il nome dell'ultim'ora è quello di Nikola Kalinic, attaccante in uscita dall'Atletico Madrid, che ha bisogno di fare cassa prima di annunciare l'arrivo di Rodrigo. Il giocatore croato ex Milan è stato proposto nelle passate settimane pure alla Roma e ora è stato offerto pure ad Atalanta, Bologna e Fiorentina.