Sarà un derby decisamente anomalo quello che questa sera a Marassi vedrà protagoniste Sampdoria e Genoa.



La mancanza del pubblico priverà la stracittadina genovese della sua cornice più naturale e spettacolare, depotenziando una gara fra le più avvincenti anche dal punto di vista scenografico del nostro calcio.

Ma anche la collocazione temporale sarà qualcosa di poco consono e non solo perchè la sfida per la supremazia cittadina andrà in scena di mercoledì notte, quanto per il fatto che blucerchiati e rossoblù si affronteranno in una calda serata di fine luglio.



Per quanto insolito, tuttavia, il derby estivo non è una novità assoluta per Genova. Nel 1958 furono infatti addirittura due le occasioni in cui Genoa e Samp incrociarono le armi nel pieno della stagione più calda. Allora si trattava di Coppa Italia e non di campionato e le due formazioni si affrontarono prima il 22 giugno quindi il 13 luglio, con i blucerchiati che vinsero all'andata, 2-0, e il Grifone che restituì il favore al ritorno (3-1) non riuscendo tuttavia ad accedere al turno successivo.



Sempre in Coppa Italia, ma a fine agosto, le due genovesi si scontrarono poi in altre quattro sfide estive, andate in scena nel 1969, nel 1978, nel 1989 e nel 1996.