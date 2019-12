Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, parla in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa: "La squadra ci arriva dopo tre sconfitte, peggio non si potrebbe: non piangiamoci addosso, sappiamo che il derby è molto sentito da tutti e cercheremo di fare la nostra partita contro un Genoa che ha già sposato la filosofia del suo allenatore. Cercheremo di essere attenti e pratici".



SUL DERBY - "Sampdoria che arriva dopo i sei derby con risultato positivo? Ogni partita è storia a sé, figuriamoci i derby: azzerano tutto, mi aspetto una partita gagliarda, difficile e che vinca il migliore. De Paoli? Sta bene, c’è chi non è al 100% ma stanno tutti bene. Il segreto da mettere in campo sabato? Il cuore. È la componente che ti fa fare qualcosa in più: il derby si carica da solo, l’allenatore deve essere un buon equilibratore, accendere quando serve e stemperare gli animi se è il caso".



SU THIAGO MOTTA - "Segue la filosofia di quando era giocatore, il Genoa è una squadra molto attenta proprio nel possesso palla, per poi arrivare con più uomini in area di rigore: è un allenatore di carattere e fa giocare bene la squadra. All’Inter era il mio allenare in campo, il mio punto di riferimento: era dopo l'Inter del Triplete e infatti mi fece arrabbiare quando andò via. Se faremo pace? Sì. Ma quando dico che sono arrabbiato con lui lo dico in modo molto carino, ci siamo già rivisti in Francia. Non l’ho ancora sentito da quanto é qui, non ho il suo numero, ci saluteremo in campo".