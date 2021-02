Per alcune settimane, la Sampdoria ha tentato senza successo di risolvere in anticipo delle situazioni che andranno riviste in estate. I giocatori coinvolti erano quei tesserati prestati dal club blucerchiato ad altre società, e che avrebbero potuto garantire un incasso a Corte Lambruschini. A giugno, ad esempio, andrà risolta la situazione Chabot. Il difensore è in prestito allo Spezia, la squadra di Volpi sembra intenzionata a riscattarlo per una cifra di circa 8 milioni. La Samp aveva proposto anche un riscatto anticipato, con uno sconto, in modo da investire la liquidità per risolvere la situazione La Gumina. Anche questa è una vicenda che si riproporrà a giugno. Il Doria dovrà versare 5 milioni all'Empoli, la situazione contrattuale ha bloccato a gennaio una sua possibile cessione.



A fine stagione, il Doria incasserà altri 8 milioni dal Benevento per Gianluca Caprari. La condizione, in questo caso, è rappresentata dalla permanenza in Serie A dei campani, che trasformerebbe il diritto di riscatto in obbligo per la squadra di Vigorito. Con tutta probabilità invece rientreranno alla base dal Torino Nicola Murru e Federico Bonazzoli. Entrambi non si sono imposti in granata. Tutte da giocare, sempre al Benevento, le chance di Depaoli, appena approdato alla corte di Inzaghi in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni.