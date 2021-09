Domani al Ferraris di Genova andrà in scena Sampdoria-Napoli, posticipo della quinta giornata di Serie A. Rinforzo dei blucerchiati è Caputo, il cui agente, Gaetano Fedele, ha parlato ai microfoni di Calcio Napoli 24. Queste le sue parole:



SAMPDORIA - "È arrivato da poco a Genova, sta entrando nei meccanismi e sta conoscendo i compagni. Si è adattato subito al gioco di D'Aversa a prescindere dalla doppietta. L'allenatore è più propositivo nelle idee rispetto all'esperienza di Parma, lo reputo un segnale di intelligenza di un tecnico che adatta il gioco in base ai calciatori a disposizione. Ciccio ha sempre guidato attacchi con allenatori propositivi come Andreazzoli e De Zerbi. La Samp sarà un bel banco di prova per il Napoli".



OSIMHEN - "A Leicester ha sbagliato il primo tempo ma nella ripresa è stato il re assoluto. Per me è un giocatore forte ma deve migliorare molto tecnicamente per poter affrontare al meglio squadre che giocheranno con difese chiuse. Migliorando la tecnica di base potrà diventare ancora più forte unendo questa caratteristica alla sua grande potenza fisica".