Quale sarà il futuro di Keita Balde? L'attaccante della Sampdoria è in prestito ai blucerchiati dal Monaco, il riscatto è fissato a 10 milioni di euro ma difficilmente verrà esercitato dai blucerchiati, a meno che la società del Principato non conceda uno sconto oppure non ragioni su un prestito oneroso spalmato su più anni. La seconda opzione ovviamente sarebbe legata ad un rinnovo del giocatore con il club monegasco, dal momento che il suo contratto scadrà nel 2022.



L'agente del calciatore Federico Pastorello però ​è convinto che il Monaco non sia intenzionato ad abbassare le sue pretese. "Per il momento non ci sono novità sul riscatto di Keita da parte della Sampdoria" ha detto a Clubdoria46. "Se è possibile trattare con il Monaco il cartellino del giocatore? Difficile, è un club che non fa sconti a nessuno. Per ora però non ho altre notizie" ha tagliato corto il procuratore.