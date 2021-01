Sabato Fabio Quagliarella si ritroverà ad affrontare con la sua Sampdoria la squadra che, ad inizio gennaio, per alcuni giorni aveva pensato a lui come rinforzo, ossia la Juventus. La trattativa alla fine non si era sbloccata, i bianconeri - che inizialmente proponevano 6 mesi di contratto - si sono scontrati con la volontà del numero 27, deciso a rimanere in blucerchiato.



Nel frattempo, Quagliarella aspetta sempre la proposta di un rinnovo contrattuale per continuare la sua avventura alla Samp. Anzi, il giocatore stabiese ha lanciato più di un messaggio alla presidenza, forte di un 'patto' stretto a suo tempo con Ferrero. I segnali però per il momento non sono stati recepiti. A differenza delle scorse stagioni, il Viperetta ha rimandato i discorsi a più avanti. E' probabile che una proposta a Quagliarella arriverà, ma soltanto in primavera e comunque sensibilmente ribassata rispetto all'attuale stipendio.