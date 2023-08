La Sampdoria, dopo lungo corteggiamento, ha il suo nuovo attaccante. Sebastiano Esposito, centravanti scuola Inter, è pronto a vestire la maglia blucerchiata: dopo alcuni giorni di riflessione il calciatore, conteso anche dal Verona, ha scelto Genova e Pirlo. Va escluso un suo arrivo lampo per Terni: la squadra farà la rifinitura stamattina e poi partirà in charter per Perugia. L'ormai ex nerazzurro è atteso per le visite mediche ad inizio settimana.



Il Secolo XIX racconta anche le cifre e i dettagli dell'accordo tra Samp e Inter. Esposito, classe 2002, arriverà a Genova in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 7 milioni, diritto che diventerà obbligo se si verificheranno alcune condizioni tra cui la promozione in A.