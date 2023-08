La Sampdoria deve abbassare il suo monte ingaggi, trovandosi all'interno di un accordo di ristrutturazione del debito ed essendo chiamata quindi a rispettare rigidi paletti finanziari. Questo è il motivo alla base delle cessione all'Inter di Emil Audero, portiere blucerchiato preso dai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 6 e i 7 milioni di euro.



Per la Samp è stata un'altra cessione dolorosa, dopo quelle di Augello e Gabbiadini, ma rese necessarie dal compito di limare il monte ingaggi e dall'indice di liquidità bloccato ereditato dalla gestione precedente. Ovviamente, la dirigenza sperava di ricavare di più dalla vendita dei big, scrive Il Secolo XIX, ma nelle dinamiche di mercato i club interessati approfittano della necessità della Samp di vendere. Così ha fatto l'Inter, la cui offerta è risultata estremamente gradita ad Audero.



Il numero uno ormai virtualmente ex blucerchiato ha svuotato l'armadietto ieri a Bogliasco, e oggi potrebbe già essere a Milano. Percorso inverso, ma in un'operazione diversa, lo ha fatto Filip Stankovic, figlio di Dejan, arrivato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.