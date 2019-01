La notizia di giornata ieri in casaè sicuramente quella dell'acquisto a titolo definitivo di Emil da parte dei blucerchiati. Si tratterà di uno sforzo economico importante per il Doria, eppure davvero molto gradito dai tifosi, perchè l'estremo difensore scuolasi è fatto molto apprezzare in questi primi sei mesi a Genova. La felicità doriana però è dovuta specialmente ad un altro particolare.Il nodo principale relativo alla situazione di Audero era quello del diritto di 'ricompra' che i bianconeri mantenevano sul calciatore, e che adesso è sparito. In pratica la Samp garantirà subito i 14 milioni che avrebbe dovuto versare a giugno per riscattare il giocatore dalla Vecchia Signora, inserendo nell'operazione anche i 6 milioni che avrebbe dovuto pagare Paratici a Ferrero per riportare il numero uno blucerchiato a Torino, per un totale di 20 milioni. In questo modo. Al club piemontese è stato garantito anche il cartellino di Daouda Peeters, che però rimarrà in prestito a Genova. Ovviamente il pagamento verràsu più bilanci, in modo tale da non incidere troppo in casa Samp, anche perchè si tratta di un investimento molto corposo per Corte Lambruschini, specialmente per un giocatore classe 1997. Audero però è un calciatore già molto apprezzato: titolare dell'Under 21, con già sei mesi ad alto livello giocati in Serie A. Per questo motivo parecchie società lo hanno già messo nel mirino, in particolare dalla Premier - si è parlato molto di, ma attenzione anche ad altre realtà - e ciò ha spinto la Juve a chiedere l'inserimento di una clausola abbastanza particolare. I bianconeri avranno una sorta di 'canale preferenziale' con la Samp, e potrannoofferte di un' altra squadra intenzionata ad acquistarlo un domani, così da (ri)portarlo all'Allianz Stadium.