Ci sono due grossi ballottaggi in difesa per la Sampdoria, in vista della sfida con il Monza. I dubbi di Giampaolo riguardano in particolare le corsie, dove a giocarsi una maglia sono Augello e Murru a sinistra, e Bereszysnki-Conti a destra. Sull'out mancino, Augello parte in vantaggio a causa della sua propensione offensiva, ma lo scarso stato di forma mostrato nella partita con lo Spezia sta innescando qualche riflessione nel tecnico. Alle sue spalle, scalpita Murru, comunque leggermente dietro nella gerarchia.



Situazione più complicata sull'altro versante. Il padrone della fascia è sempre stato Bereszynski, che però è stanco, reduce dalla Nazionale ed è sempre stato impiegato in stagione. Per contro, Andrea Conti è finalmente recuperato e lavora a pieno regime. Giampaolo potrebbe anche decidere di dare una chance all'ex Milan, facendo riposare Bereszynski.