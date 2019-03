Conclusi i lavori del CdA in sede, il presidente Massimo Ferrero ha raggiunto il centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco per seguire il penultimo allenamento della Sampdoria in vista della gara di domani sera, sabato, con il Milan. Dopo la riunione video, i blucerchiati hanno svolto sul campo 1 esercitazioni tecnico-atletiche e tattiche. Il gruppo è stato integrato da tre ragazzi dell’U17: Emmanuel Ercolano, Gerard Yepes Laut e Michael Volpe. Terapie e sessioni individuali per Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal e Ronaldo Vieira; programmi di recupero agonistico sul campo per Edgar Barreto e Gianluca Caprari. I convocati saranno diramati domattina al termine della seduta di rifinitura.