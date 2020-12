La settimana di ripresa degli allenamenti ha acceso i riflettori sulle condizioni di Bartosz Bereszynski. Il terzino della Sampdoria sta cercando di recuperare dopo l'infortunio dello scorso 6 dicembre contro il Milan, ma come previsto difficilmente riuscirà a tornare a disposizione per la sfida dell'Olimpico, nonostante l'ottimismo di questi giorni.



Ieri il laterale blucerchiato si è allenato ancora a parte, e difficilmente il suo rientro in gruppo riuscirà a metterlo in condizione di giocare da subito. Più facile vederlo in campo la partita successiva con l'Inter, anche se sarà piuttosto difficile ipotizzare un suo impiego da titolare con soli due giorni in più di allenamento.