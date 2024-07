Sampdoria, bloccato Coda dal Genoa: i dettagli. E quel retroscena di un anno fa...

NurPhoto via Getty Images

L'ultimo mercato bloccato per lacomporta, per Pietro Accardi, la necessità di muoversi celermente 'bloccando' i giocatori di cui necessita la formazione di Andrea Pirlo, per poi farli firmare in seguito, una volta che l'indice di liquidità lo consentirà. E' quanto è successo ad esempio con Massimo, bomber 35enne di proprietà del, lo scorso anno alla. La firma sul contratto quindi avverrà una volta riportato in positivo il famoso indicatore, attualmente sotto di un milione dopo l'acquisto di Leoni.Coda, che aveva ancora un anno di contratto con il Genoa, è in uscita dal club rossoblù. Il Grifone aveva come condizione fondamentale per la cessione della punta, 1 netto all'anno. Coda ha chiesto alla Sampdoria une il suo agente, Romualdo Corvino, dovrà adesso trovare la quadra con il Genoa per poi aspettare la firma con i blucerchiati, una volta che l'indice sarà tornato positivo.

Il Secolo XIX oltretutto racconta il retroscena di un anno fa, quando Coda era stato ad un passo dalla Sampdoria. I due club avevano raggiunto l'accordo per il prestito annuale, ma alla fine il Genoa aveva cambiato idea. I motivi? L'inserimento della Cremonese, certo, ma anche. Una versione questa confermata dallo stesso Coda: "A mia moglie avevo detto: 'Hai visto, non cambiamo nemmeno casa ci spostiamo alla Samp. Ho pensato: 'E' fatta'. Poi all'improvviso il direttore della Cremonese Giacchetta ha chiamato il mio procuratore dicendo che c'era l'opportunità di tornare alla Cremonese e lì si è un po' fermato tutto. Qualcuno a Genova mi stava facendo pure pesare questo passaggio, ma era l'opportunità più concreta e doveva prenderla, nel momento in cui il Genoa mi aveva detto che non voleva che restassi"