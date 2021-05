Ci si attendeva, proprio in questi giorni, il faccia a faccia tra Claudio Ranieri e Massimo Ferrero, cruciale per capire chi potrebbe essere l'allenatore della Sampdoria per la prossima stagione. In realtà, pare che nella serie di incontri tenuti ieri dal presidente blucerchiato, non ci sia stato quello con il mister. Circolano però rumors sulla presenza, non confermata, dell'agente del tecnico, Luca Bascherini.



La proposta sarebbe stata presentata al procuratore dell'allenatore, e sulla vicenda sarebbe calato il silenzio. Secondo Il Secolo XIX, si attenderebbe adesso una risposta di Ranieri, e se non dovesse arrivare entro il fine settimana, probabilmente il mister e il Viperetta fisseranno un altro incontro a metà della settimana prossimaa Roma.