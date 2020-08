La Sampdoria, prima di poter operare in entrata per quanto riguarda il calciomercato, dovrà entrare in possesso di un tesoretto da circa 30 milioni prima di potersi muovere per quanto riguarda gli acquisti. Al netto dell'operazione con il Torino per Linetty, ci sono altre tre situazioni da seguire con attenzione, e che potrebbero produrre la cifra richiesta.



Secondo Il Secolo XIX i nomi in questione sarebbero quelli di Jeison Murillo, Valerio Verre e Gianluca Caprari. Il colombiano dovrebbe essere riscattato dal Celta Vigo, la Samp si aspetta i 14,5 milioni pattuiti, gli spagnoli invece non sembrano intenzionati ad andare oltre i 10 milioni. Ciò potrebbe rappresentare un problema perchè il Valencia a sua volta dovrà ricevere dai blucerchiati 12 milioni di euro per l'operazione confezionata la scorsa estate.



Situazione simile per quanto riguarda Caprari: il Doria vuole ottenere almeno una decina di milioni dall'attaccante, che ha concluso la stagione in prestito al Parma. Difficile che i gialloblù sborsino tale importo. Cifre più basse per quanto riguarda Verre. In questo caso si parla di 2,5 milioni per il riscatto del Verona.