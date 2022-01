Come si suol dire, piove sul bagnato in casa Sampdoria, e su una squadra già decimata tra squalifiche, infortuni e partenze dal mercato. L'ultima defezione, un po' a sorpresa per i blucerchiati, è quella del terzino destro Bartosz Bereszynski, che non partirà per Napoli.



La defezione dell'ultimo minuto pare essere dovuta ad un problema muscolare. Il terzino polacco ha accusato un risentimento muscolare al flessore, ed è stato lasciato a riposo per la sfida in Campania. La Samp spera di recuperarlo per la prossima gara con il Torino. Bereszynski si aggiunge all'elenco degli indisponibili, che già comprendeva ​Valerio Verre, Mikkel Damsgaard, Omar Colley, Maya Yoshida e Antonio Candreva.