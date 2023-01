In queste ore la Sampdoria sta provando ad assicurarsi un altro attaccante, dopo l'arrivo di Sam Lammers. Il nome più gettonato è quello di Arthur Cabral della Fiorentina, anche perché sembrava che la punta viola fosse in uscita a gennaio.



Nelle ultime ore, scrive La Nazione, la Sampdoria avrebbe anche formulato un'offerta alla Fiorentina sulla base del prestito secco sino a giugno (unica formula attualmente contemplata per il club di Corte Lambruschini). La Fiorentina avrebbe dato alla Samp la stessa risposta data a suo tempo alla Cremonese, ossia un secco 'no'. Il giocatore per il momento non si muoverà da Firenze.