Non c'è solo il mercato a tenere in apprensione i tifosi della Sampdoria, ma anche la questione della cessione della società. Recentemente la notizia del ritiro di Merlyn partners ha colto di sorpresa tutti, ma la partita potrebbe non essere ancora chiusa.



Secondo Tuttosport Alessandro Barnaba, finanziere e socio del fondo Merlyn, sarebbe ancora in contatto con il CdA della Sampdoria. Addirittura, avrebbe fatto sapere al board societario che sarà presente all'Assemblea degli azionisti del 5 gennaio, anche se è probabile che in tale data vada deserta. Giova ricordare che Barnaba è diventato da poco anche piccolo azionista della Sampdoria.



Nel frattempo, scrive ancora il quotidiano, Ferrero starebbe cercando in ogni modo i famosi 30 milioni che gli consentirebbero di sottoscrivere l'aumento di capitale. Tale step sarà cruciale per saldare gli stipendi entro il 16 febbraio e per altre scadenze, per cui occorre liquidità. Non dovesse farcela, Merlyn potrebbe tornare d'attualità con la sua proposta (30 milioni di ricapitalizzazione più 20 per la gestione) che però non prevede nulla per i Ferrero. Ciò potrebbe essere un problema perché, come noto, la Sampdoria è garanzia esterna nei concordati.