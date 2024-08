Getty Images

Sampdoria, clamorosa indiscrezione: il ritorno di Sabiri? Piace a Sottil ma...

6 minuti fa



Con l'arrivo di Sottil sulla panchina della Sampdoria, potrebbero anche cambiare le dinamiche di mercato degli ultimi giorni. Il direttore sportivo Pietro Accardi lavora sulle entrate, ma c'è anche un'ipotesi clamorosa e tutta da verificare che viene avanzata da Il Secolo XIX, e che racconta di un possibile ritorno in blucerchiato di Abdelhamid Sabiri.



Il calciatore marocchino era stato ceduto dalla Sampdoria alla Fiorentina a gennaio 2023, in pieno dramma economico societario, rimanendo in prestito sino a giugno. L'addio del calciatore a Genova era stato piuttosto turbolento perché la tifoseria non aveva perdonato al fantasista alcuni atteggiamenti. In viola però Sabiri non ha trovato spazio: dopo aver svolto la preparazione, Italiano gli ha comunicato che non rientrava nei piani per la stagione successiva, ed è quindi stato prestato in Arabia Saudita, all'Al-Fayha (16 presenze e 4 reti in campionato). Adesso Sabiri è tornato alla Fiorentina, ma potrebbe ripartire. Stando al quotidiano, Sottil lo stima molto, avendolo esaltato ad Ascoli, ma sarebbe tutto da verificare l'aspetto ambientale di un eventuale trasferimento.