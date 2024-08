Getty Images

Sampdoria, Pirlo lascia Bogliasco, a breve l'ufficialità. Sottil in arrivo a Genova

Lorenzo Montaldo

16 minuti fa



Si è conclusa l'avventura di Andrea Pirlo alla Sampdoria. In attesa del comunicato ufficiale, in arrivo a breve, la notizia è che il tecnico ormai ex blucerchiato ha lasciato per l'ultima volta il centro sportivo "Mugnaini", dove oggi pomeriggio la Samp lavorerà per preparare la delicata sfida di sabato con il Bari. La decisione di sollevare il mister dal suo incarico è maturata nella notte tra martedì e mercoledì, e ieri il ds Accardi ha sciolto le ultime remore.



Il suo sostituto, salvo clamorosi colpi di scena, sarà Andrea Sottil. L'ex Udinese e Ascoli è in arrivo a Genova nelle prossime ore, per la firma del contratto. Difficile possa dirigere la seduta odierna, ma sarà quasi certamente in panchina sabato al Ferraris per il suo esordio alla guida della Samp.