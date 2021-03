Il report della Sampdoria in vista del derby:



Atalanta già in archivio, mercoledì sera è in programma il derby della Lanterna. Claudio Ranieri alla ripresa ha diviso i suoi calciatori in due gruppi, stabiliti in base al minutaggio dell’ultima gara. I più impiegati hanno svolto un allenamento rigenerativo in palestra; gli altri hanno invece effettuato un lavoro di attivazione, reattività e possessi prima di una partita a pressione finale sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco. Omar Colley ha faticato con i compagni; Ernesto Torregrossa ha svolto una seduta differenziata di recupero tra palestra e piscina. Domani, martedì, altro mattutino in agenda.