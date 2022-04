Nei prossimi giorni, in casa Sampdoria, potrebbe esserci un importante inserimento per mister Giampaolo: è quello di Vladyslav Supryaga, ormai avviato al recupero della condizione ottimale dopo alcuni mesi non semplici di adattamento.



Secondo Sampnews24.com tecnico blucerchiato ha visto l'attaccante ucraino più concentrato nelle ultime settimane, e punta a recuperarlo per la partita contro la Salernitana di sabato. Supryaga è arrivato in Italia in un momento non facile: ha avuto problemi di ambientamento dovuti alla lingua e soprattutto all’inizio della guerra nel suo paese, scoppiata poco dopo il suo trasferimento coinvolgendo anche il padre e il fratello.



Supryaga, classe 2000, ultimamente si sta allenando con continuità, gode del supporto dei suoi compagni in queste settimane e potrebbe quindi candidarsi per tornare in campo almeno per qualche minuto contro i granata, garantendo una nuova soluzione offensiva a Giampaolo.