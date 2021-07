Il mercato della Sampdoria, molto bloccato, si sta concentrando sulla situazione dell’attacco. Il club blucerchiato sta trattando ad esempio la punta del Wolverhampton Patrick Cutrone, e nelle ultime ore i contatti si sarebbero intensificati.



L’interesse è reale, facilitato anche dal ruolo di Pastorello nella trattativa, e il Doria aveva seguito Cutrone anche in passato con parecchia attenzione. Il problema, come noto, riguarda l’ingaggio troppo elevato per le casse della Sampdoria. Questo sarà il primo nodo da sciogliere, a quel punto la Samp dovrà concentrarsi a trovare la quadra con il club inglese proprietario del cartellino, che non sembra intenzionato a cederlo in prestito dopo le ultime esperienze.