Roberto D'Aversa ha parlato a Dazn dopo il pareggio della sua Sampdoria col Venezia: "Sotto l'aspetto della prestazione abbiamo fatto un'ottima gara, si è creato tanto, poi in Serie A quando non sfrutti le occasioni può capitare che ci possano essere dall'altra parte giocatori che fanno giocate e ti compromettono il risultato finale. Se analizzi la prestazione avremmo meritato di più. Se non è successo è perché non abbiamo avuto quella cattiveria che serviva".