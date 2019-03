Marco Giampaolo ha dovuto fare i conti in settimana con una Sampdoria rimaneggiata dagli infortuni e dai problemi fisici. Soltanto negli ultimi giorni tre giocatori cruciali per gli equilibri tattici blucerchiati come Quagliarella. Ramirez e Tonelli sono tornati in gruppo: in particolare a preoccupare i tifosi doriani erano le condizioni del capitano, che però "E' stato bravo a gestirsi in settimana", ha dichiarato ieri Giampaolo, e oggi giocherà. Solo panchina invece per Tonelli e Ramirez.



La formazione quindi sarà il consueto 4-3-1-2 con Audero in porta, Bereszysnki e Murru sulle corsie e Andersen-Colley a comporre la coppia di centrali. Centrocampo a tre con Ekdal, affiancato da Praet e Linetty, mentre sulla trequarti giocherà Saponara. In attacco, ballottaggio Gabbiadini-Defrel (con il primo in vantaggio sull'ex Roma) per un posto al fianco di Fabio Quagliarella.



Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Gabbiadini, Quagliarella. All. Giampaolo.