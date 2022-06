Tante suggestioni e nomi importanti circolano a Genova, sponda Sampdoria, in queste ore. Solitamente, si tratta di operazioni 'spinte' dai procuratori che propongono i propri assistiti, o perché ipotizzati dal club blucerchiato. E' il caso ad esempio di Gregoire Defrel, suggerito al Doria dal procuratore Pocetta, di Dennis Praet o, da ultimo, di Keita Balde, che si libererà a zero dal Cagliari e radiomercato accredita come possibile rinforzo per Giampaolo.



In realtà, tutte queste trattative hanno un comun denominatore: si tratta di calciatori con un ingaggio ampiamente fuori dai parametri delle casse genovesi. L'uomo dei conti della Samp Panconi è stato chiaro in merito: impossibile, per la Samp, sobbarcarsi stipendi superiori al milione di euro, e sia Keita, che Praet che Defrel hanno tutti un salario ampiamente superiore.



Due sono le possibilità, scrive Sampnews24.com. La prima è che i diretti interessati accettino di decurtarsi notevolmente lo stipendio. La seconda, invece, è che la Sampdoria venga ceduta ad un soggetto con disponibilità economiche attualmente non presenti.