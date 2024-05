Sampdoria, Darboe a rischio per Palermo: Ricci o Kasami per sostituirlo

Lavenerdì è attesa dalla partita più importante della stagione. In palio nella sfida del Barbera secca con il Palermo c'è il passaggio del turno dei playoff, per andare avanti i blucerchiati devono solo vincere. Durante questa settimana mister Pirl lavorerà per presentare la miglior formazione possibile, anche se il Doria dovrà effettivamente fare i conti con alcuni acciaccati.Uno in particolare è Ebrima. Il mediano gambiano, tra i migliori nella trasferta di Catanzaro, ha infatti rimediato undurante la sfida con i calabresi. Il colpo è stato particolarmente doloroso, tanto da mettere a rischio la sua presenza per la partita di venerdì. Le possibilità di recuperarlo esistono, ieri l'ex Roma si è sottoposto a cure per tentare di riportare la situazione alla normalità, ma la sua presenza resta in forte dubbio.

Darboe si era ritagliato un posto importante nel 3-4-2-1 che ultimamente sta utilizzando Andrea Pirlo, soprattutto perché le sue qualità si sposano bene con quelle di Yepes. In caso non dovesse farcela, il tecnico dovrà scegliere se impiegare al suo posto Matteo Ricci oppure Pajtim, uno che sino a qualche settimana fa veniva considerato una titolare della Samp e che nelle ultime uscite è 'scivolato' in panchina per lasciare spazio proprio a Darboe.