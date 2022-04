Fabio Quagliarella si candida per una maglia da titolare. Dopo tre panchine consecutive, l’attaccante della Sampdoria è pronto a riprendersi il centro dell’attacco, anche per una questione statistica: l'ultima vittoria al Ferraris infatti porta la sua firma, nel 2-0 rifilato all’Empoli.



Secondo Il Secolo XIX, Giampaolo capirà nella rifinitura di oggi se sarà il numero 27 a vincere il ballottaggio su Sabiri, affiancando Caputo dal primo minuto. L’allenatore doriano è rimasto colpito dai segnali lanciati in settimana da Quagliarella, tanto da impiegarlo a lungo nelle prove tattiche di ieri. L’idea è quella di lanciare anche un segnale forte alla squadra, cercando di incanalare da subito il match.